انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: قبول قائمة بن عيسى وارجاء البت في قائمتي بن تقية ولطيف

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اعلنت الهيئة المستقلة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم عقب اجتماعها اليوم الاثنين عن قبول ترشح قائمة ماهر بن عيسى ومنح قائمة كل من جلال بن تقية ووسام لطيف مهلة بيوم واحد لاستكمال عدد من الوثائق.



واوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها نشر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي، ان الهيئة قررت قبول قائمة ماهر بن عيسى لاستيفائها جميع الشروط القانونية في حين تم ارجاء البت في قائمة جلال بن تقية ومنحه عملا باحكام الفصل 8 من المجلة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم مهلة بيوم يواحد ( يوم 20 فيفري 2024 اثناء التوقيت الاداري) وذلك للادلاء بالبطاقة عدد 3 لثمانية مترشحين عن قائمته والادلاء بتزكية 15 جمعية على الاقل لها حق التصويت طبقا للفصل 28 للقاون الاساسي للجامعة.

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واوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها نشر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي، ان الهيئة قررت قبول قائمة ماهر بن عيسى لاستيفائها جميع الشروط القانونية في حين تم ارجاء البت في قائمة جلال بن تقية ومنحه عملا باحكام الفصل 8 من المجلة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم مهلة بيوم يواحد ( يوم 20 فيفري 2024 اثناء التوقيت الاداري) وذلك للادلاء بالبطاقة عدد 3 لثمانية مترشحين عن قائمته والادلاء بتزكية 15 جمعية على الاقل لها حق التصويت طبقا للفصل 28 للقاون الاساسي للجامعة.

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كما تم ارجاء البت في قائمة وسام لطيف ومنحه عملا باحكام الفصل 8 من المجلة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم مهلة بيوم يواحد ( يوم 20 فيفري 2024 اثناء التوقيت الاداري) وذلك للادلاء ببطاقة عدد 3 لثلاثة مترشحين عن قائمته والادلاء بما يفيد بان الشهادات المقدمة من طرف احد المترشحين تعادل شهادة البكالوريا وسنتين تعليم عال بنجاح.



يذكر ان الجلسة العامة الخارقة للعادة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم مقررة ليوم 9 مارس القادم.