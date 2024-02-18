ماراثون الدوحة "2024" - الأوغندي سولمون موتاي يفوز بالمركز الأول في ماراثون (42.2 كيلومتر)

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فاز العداء الأوغندي سولمون موتاي بالمركز الأول في سباق الماراثون (42.2 كيلومتر) ضمن تظاهرة مارثون الدوحة 2024 بزمن قدره 02:12:48س
وشملت الاصناف المقررة في البرنامج الماراثون الكامل، ونصف الماراثون، وسباق (10) كم، وسباق (5) كم، وسباق (5) كم للناشئين، وسباق (1) كم للأطفال.
وشملت الاصناف المقررة في البرنامج الماراثون الكامل، ونصف الماراثون، وسباق (10) كم، وسباق (5) كم، وسباق (5) كم للناشئين، وسباق (1) كم للأطفال.
وسجل ماراثون الدوحة " 2024" رقما قياسا جديدا في عدد المتسابقين والمشاركة المجتمعية، بمشاركة أكثر من 13 ألف مشاركا من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 124 بلدا ، من بينهم نخبة من أبرز العدائين من حملة ميداليات أولمبية وعالمية في سباق الماراثون على غرار المغربي محسن أوطلحة بطل النسخة الماضية والإريتري أويت هابيت، والكينية ريبيكا شبيتيغي، والبورندية روزي شاليمو.
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