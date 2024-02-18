ماراثون الدوحة "2024" - الأوغندي سولمون موتاي يفوز بالمركز الأول في ماراثون (42.2 كيلومتر)

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فاز العداء الأوغندي سولمون موتاي بالمركز الأول في سباق الماراثون (42.2 كيلومتر) ضمن تظاهرة مارثون الدوحة 2024 بزمن قدره 02:12:48س



وشملت الاصناف المقررة في البرنامج الماراثون الكامل، ونصف الماراثون، وسباق (10) كم، وسباق (5) كم، وسباق (5) كم للناشئين، وسباق (1) كم للأطفال.





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وسجل ماراثون الدوحة " 2024" رقما قياسا جديدا في عدد المتسابقين والمشاركة المجتمعية، بمشاركة أكثر من 13 ألف مشاركا من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 124 بلدا ، من بينهم نخبة من أبرز العدائين من حملة ميداليات أولمبية وعالمية في سباق الماراثون على غرار المغربي محسن أوطلحة بطل النسخة الماضية والإريتري أويت هابيت، والكينية ريبيكا شبيتيغي، والبورندية روزي شاليمو.