جلسة عمل حول متابعة مدى تقدم مشاريع رقمنة خدمات التأشيرة والخدمات القنصلية الالكترونية

التأمت يوم الجمعة في مقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جلسة عمل مشتركة، وذلك في إطار الحرص على تيسير وتبسيط الإجراءات لفائدة أفراد الجالية التونسية ورقمنة الخدمات القنصلية بما يعزز مسار التحول الرقمي للدولة.



وقد اشرف على هذه الجلسة، كلّ من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية، والعدل والمالية والسياحة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وتمّ خلال الجلسة استعراض مدى تقدم مشروع التأشيرة الالكترونية « E-Visa » الذي يندرج في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية لتونس الرقمية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال في معالجة طلبات التأشيرة وتسهيل إسنادها لفائدة الأجانب الوافدين الى تونس، بما من شأنه ان يُسهم في تعزيز مكانة تونس عالميا كوجهة للسياحة والدراسة والاستثمار.



كما تناولت الجلسة دراسة ومتابعة مدى تقدم تنفيذ جملة المشاريع والبرامج الرقمية المشتركة بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بمشروع المنظومة المعلوماتية للخدمات القنصلية «E-Consulat » وبوابة "الخدمات الإدارية بالخارج" ومشروع ربط مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بشبكة اتصالات خاصة.



وقد تم الاتفاق على التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع للارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، وتطوير أساليب العمل من خلال مزيد استخدام التكنولوجيات الرقمية لإرساء إدارة حديثة وفعالة وشفافة.

