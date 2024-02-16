في دورة خاصة بالمقاومة الفلسطينية : مهرجان الأغنية التونسية 2024 يفسح مجال المشاركة للأشقاء العرب المقيمين في تونس

ذكّرت الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية في دورته الثانية والعشرين (2024) أن آخر أجل لتلقي ملفات المشاركة هو يوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري.



وجاء في بلاغ صادر عن إدارة المهرجان، اليوم الجمعة، أنه نظرا لخصوصية هذه الدورة التي تتمحور حول المقاومة الفلسطينية فقد تقرّر أن يُترك للفنان مطلق الحرية في رؤيته الفنية. كما تقرر "عدم اعتماد الجوائز وفي المقابل تُسند للأعمال المنتقاة منحة بالتساوي لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومطرب وموزع إن وُجد".





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وبحسب نص البلاغ، فإنه بإمكان المشاركين استعمال أشعار لقامات عربية على أن تكون الأولوية للأعمال الجديدة كلمة ولحنا عند تساوي القيمة الفنية. ويمكن أن يشتمل العمل على مساهمة الأشقاء العرب المقيمين بتونس كلمة أو لحنا أو أداء أو توزيعا.



وتلتئم الدورة 22 لمهرجان الاغنية التونسية أيام 14 و15 و16 مارس 2024، في دورة استثنائية محورها "المقاومة الفلسطينية"، وتنتظم بالشراكة مع مؤسّسة مسرح الأوبرا ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية وإدارة الموسيقى والرّقص، تحت إشراف وزارة الشّؤون الثّقافيّة.



ويجب أن تتكون ملفات الترشح من استمارة ترشح للمسابقة (4 صفحات) يقع تنزيلهما:



مع تعمير الاستمارة والإمضاء عليها (إمضاء معرف به ) لكل المتدخلين في العمل.

كما يتضمن ملف المشاركة تسجيلا للأغنية ( بروفة أو تسجيل نهائي) وكلمات العمل على برمجية Word وسيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومؤد وموزع على برمجية Word لا تتجاوز 10 أسطر، إلى جانب صور شمسية رقمية بجودة عالية لكل المتدخلين في العمل.



ويجب أن تحتوي نوتة العمل على كل التفاصيل التي تهم الإيقاع ، الوتريات (والتوافقات accords) على برمجية التدوين الموسيقي (كل البرمجيات مقبولةENCORE , MUSESCORE , FINAL, SIBELIUS …).



وترسل الملفات باسم مهرجان الأغنية التونسية إلى المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمّد الخامس، 1002، تونس، ( مع اعتماد ختم البريد ) أو تودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة بمقرّها الكائن بالعنوان المذكور أعلاه في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 بانتهاء التوقيت الإداري.



