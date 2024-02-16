رياض دغفوس: انتشار ضعيف لفيروس كورونا وطنيا وعالميا وتسجيل معدل حالة وفاة في الاسبوع على المستوى الوطني

أفاد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، رياض دغفوس، اليوم الجمعة في حوار خاص مع (وات)، أن مستوى انتشار فيروس كورونا ،حاليا ،على المستوى الوطني والعالمي ضعيف جدا وتسجّل تونس معدل حالة وفاة في الاسبوع.



وأضاف قائلا "ما زلنا نتعايش معه وهو ضعيف الخطورة ولم يصنّف الى اليوم فيروسا موسميا"، مبينا أنه يستوجب على كافة المواطنين تلقي لقاح تذكيري ضد كوفيد 19 مرة سنويا وخاصة اصحاب الامراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن .

أخبار ذات صلة: رياض دغفوس يحذّر من الفيروسات الموسمية وخاصة المتحور الجديد "جي إن.1" الذي لم يثبت بعد ظهوره في تونس...

وأضاف قائلا "ما زلنا نتعايش معه وهو ضعيف الخطورة ولم يصنّف الى اليوم فيروسا موسميا"، مبينا أنه يستوجب على كافة المواطنين تلقي لقاح تذكيري ضد كوفيد 19 مرة سنويا وخاصة اصحاب الامراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن .

...



وبيّن أن فيروس كورونا لم يصنّف الى اليوم فيروسا موسميا لحضوره طول السنة وما زال يسبب الاصابات، مضيفا انه يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف اكثر الفيروسات انتشارا وذلك بعد النزلة في مرتبة اولى والبرنكيوليت (التهاب القصبات الهوائية الذي يصيب الرضع) في مرتبة ثانية والنزلة الموسمية في مرتبة ثالثة.



وأشار الى أن تونس سجلت منذ بداية ظهور فيروس كورونا في تونس (2 مارس 2020 تسجيل اول حالة اصابة) حوالي 30 ألف حالة وفاة جراء الاصابة بكوفيد19.



ولفت الى أن الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في صفوف المواطنين وارتفاع نسق التلقيح في فترات سابقة مكّن من مناعة حالت دون انتشار واسع للفيروس، مضيفا انه منذ ظهور متحور أوميكرون (أعراض جانبية أخف من المتحورات السابقة) أضحى أغلب المرضى لايجرون اختبارت "ار تي بي سي ار" للكشف عن الاصابة وهو ما حال دون احصاء العدد المحدد والصحيح للاصابات، فأغلبهم يعالجون الاعراض ويعتبرونها اصابة إما بنزلة او نزلة موسمية.