رياض دغفوس يحذّر من الفيروسات الموسمية وخاصة المتحور الجديد "جي إن.1" الذي لم يثبت بعد ظهوره في تونس

حذّر المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، رياض دغفوس، اليوم الجمعة من انتشار عدوى الفيروسات الموسمية وخاصة المتحور الجديد "جي إن.1" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية متحور "مثير للاهتمام" والذي لم يثبت بعد ظهوره في تونس



وأوضح رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن منظمة الصحة العالمية صنّفت هذا المتحور الجديد من كورونا الذي ظهر منذ فصل الصيف في عدة دول، متحور "مثير للإهتمام" لأنه يرتبط بزيادة فرصة الانتقال بسبب الطفرات الكبيرة التي يحملها والبالغ عددها 30 طفرة، مستبعدا أن يتسبّب في موجة إلا أنه يستوجب مراقبته حسب تقديره.





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ولفت عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا الى أن هذا المتحورهو من سلالة "أوميكرون" وله نفس الأعراض تقريبا على غرار ارتفاع درجات حرارة الجسم و أوجاع في الرأس والتعب والوهن والكحة مبرزا خطورة سلالة أوميكرون على أصحاب الامراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن



وأكد أن كوفيد-19 لم ينته ووجب اتخاذ الإجراءات الوقائية خاصة خلال المناسبات الاحتفالية في فصل الشتاء محذّرا عموم المواطنين من الاحتفالات في فصل الشتاء لتزامنها مع انتشار الفيروسات الموسمية.



وأفاد رياض دغفوس أن منظمة الصحة العالمية لم تورد إجراءات محددة في مناطق العبور الحدودية تتعلق بالمتحور الجديد



ودعا من جهة أخرى الأولياء الى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الرضع ممن هم دون سنتين من البرونكوليت الذي انتشر بصفة واسعة حاليا في تونس وتسبّب في إيواء حالات عديدة بالمستشفيات وأقسام الإنعاش.