تدشين ثلاث دور خدمات رقمية بقلعة الأندلس وغزالة وماتلين

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 08:31
      
تم، يوم الأربعاء، افتتاح ثلاث دور خدمات رقمية بكل من بلدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة، وبلديتي غزالة وماتلين من ولاية بنزرت.
وأشرف على افتتاح هذه الدور بصفة متزامنة ولاة الجهتين والكتّاب العامون المكلّفون بتسيير البلديات المعنية، بحضور ثلّة من الإطارات المركزية والجهوية.


وتهدف دور الخدمات الرقمية بالبلديات إلى مساندة مساري اللامركزية والتحوّل الرقمي، من خلال تقريب الخدمات ذات الأولوية وتيسير النفاذ إليها لفائدة المواطنين، وتفادي تنقّلهم لمسافات بعيدة، إضافة إلى دعم آليات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة.



وستُقدّم هذه الدور، في مرحلة أولى، 26 خدمة إدارية راجعة بالنظر إلى كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والشركة الوطنية للاتصالات، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، من خلال خدمة المصادقة على الهوية الرقمية.
وتتمثّل هذه التجربة في إحداث فضاء إداري تحت الإشراف العام للبلديات، من حيث التصرّف والتعهّد بإسداء الخدمات نيابة عن هذه الهياكل وبتفويض منها، إلى جانب توفير المقرّات والموارد البشرية اللازمة.

وتسدي هذه الدور خدمات إدارية مرقمنة جزئيا أو كليا، من قبل مخاطب وحيد، باستخدام منصة معلوماتية موحّدة، وبالاعتماد حصريا على وسائل مؤمّنة ومتاحة للدفع الإلكتروني.
كما تشمل هذه الدور فضاءات للإدماج الرقمي، يشرف عليها منشّطون من البلديات، توفّر التكوين والتأطير والمرافقة لفائدة المواطنين لإنجاز الإجراءات عن بعد واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصفة مستقلّة.

   ويُذكر أنّه تمّ، إلى غاية هذا التاريخ، افتتاح 8 دور خدمات رقمية بكلّ من بلديات أولاد حفوز (ولاية سيدي بوزيد)، والوسلاتية (ولاية القيروان)، وبئر مشارقة (ولاية زغوان)، والوردانين (ولاية المنستير)، وكركر (ولاية المهدية)، وقبلاط (ولاية باجة)، والكريب (ولاية سليانة)، وحيدرة (ولاية القصرين).
   وسيتمّ تباعا استكمال تركيز 23 دار خدمات إضافية قبل منتصف جوان 2026، ليبلغ العدد الجملي 34 دارا موزّعة على 21 ولاية، بما سيمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
