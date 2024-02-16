بنزرت: افتتاح مقر القباضة المالية البلدية بمنزل بورقيبة

تعززت منصة الفضاءات الخدماتية والإدارية والبلدية بولاية بنزرت، باستئناف فضاء القباضة المالية البلدية بساحة ابن خلدون بمعتمدية منزل بورقيبة، للعمل والنشاط من جديد، عقب استكمال اشغال تهيئتها بالكامل بعد ان كانت تعرضت للنهب والحرق في احداث 14 جانفي 2011.



وابرز رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال اشرافه اليوم الجمعة، على افتتاح المقر الجديد بحضور المدير العام للمحاسبة العمومية محمد الازهر مازيغ، أهمية القباضة المالية البلدية في تقريب الخدمات وتيسيرها بالنسبة للمواطنين ومتساكني معتمديتي منزل بورقيبة وتينجة والمناطق المجاورة، علاوة على دورها في الرفع من مستوى الاستخلاصات البلدية، وبالتالي مزيد تحسين منظومة العمل البلدي المتعلقة بالمرافق والخدمات وبظروف عمل الإطارات والاعوان البلديين .

يشار الى ان مشروع القباضة المالية البلدية بمنزل بورقيبة، ممول ومنجز من قبل وزارة المالية، بالتعاون والتنسيق مع مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية للتجهيز، ويحتوي المقر الجديد على 06 مكاتب وفضاء استقبال المواطنين وبقية الفضاءات الخدماتية ذات العلاقة.



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وحضر موكب الافتتاح كل من معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية منزل بورقيبة سماح العباسي والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية تينجة سنية المهذبي وامين المال الجهوي محمد الصالح الجبالي ومدير المعدات والتجهيزات بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص مختار السقيني وثلة من الاطارا البلدية والإدارية والفنية والنسيج المجتمعي والمواطني بالمنطقة .