الرابطة 2 - برنامج وحكام الجولة السادسة عشرة

في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 17 والاحد 18 فيفري الجاري بداية من الساعة 14 //
المجموعة الاولى
الاحد 18 فيفري 2024
المجموعة الاولى
الاحد 18 فيفري 2024
في القيروان
شبيبة القيروان - النادي القربي الحكم/ وليد الهذيلي
في مساكن
هلال مساكن - جندوبة الرياضية الحكم / خالد قويدر
في القلعة الصغري
القلعة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / مجدي بلاغة
في طبرقة
مرجان طبرقة - جمعية اريانة الحكم / امين فقير
في رادس
النجم الرادسي - نادي حمام الانف الحكم / احمد الذوادي
في العمران
شبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس الحكم/ عامر شوشان
المجموعة الثانية
السبت 17 فيفري 2024
في سيدي بوزيد
اولمبي سيدي بوزيد - الملعب القابسي الحكم / باديس بن صالح
في الشابة
الهلال الشابي - مستقبل الرجيش الحكم / وليد المنصري
في المكنين
سبورتينغ المكنين - محيط قرقنة الحكم / جلال السحباني
في جرجيس
ترجي جرجيس - امل جربة الحكم حسام بالحاج علي
الاحد 18 فيفري 2024
في المهدية
مكارم المهدية - نسر جلمة الحكم / منتصر بالعربي
في مدنين
اولمبيك مدنين - امل الرقبة الحكم / كريم الخميري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282286