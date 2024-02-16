الرابطة 2 - برنامج وحكام الجولة السادسة عشرة

في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 17 والاحد 18 فيفري الجاري بداية من الساعة 14 //



المجموعة الاولى

الاحد 18 فيفري 2024



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في القيروان

شبيبة القيروان - النادي القربي الحكم/ وليد الهذيلي

في مساكن

هلال مساكن - جندوبة الرياضية الحكم / خالد قويدر

في القلعة الصغري

القلعة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / مجدي بلاغة

في طبرقة

مرجان طبرقة - جمعية اريانة الحكم / امين فقير

في رادس

النجم الرادسي - نادي حمام الانف الحكم / احمد الذوادي

في العمران

شبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس الحكم/ عامر شوشان



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المجموعة الثانية

السبت 17 فيفري 2024

في سيدي بوزيد

اولمبي سيدي بوزيد - الملعب القابسي الحكم / باديس بن صالح

في الشابة

الهلال الشابي - مستقبل الرجيش الحكم / وليد المنصري

في المكنين

سبورتينغ المكنين - محيط قرقنة الحكم / جلال السحباني

في جرجيس

ترجي جرجيس - امل جربة الحكم حسام بالحاج علي



الاحد 18 فيفري 2024

في المهدية

مكارم المهدية - نسر جلمة الحكم / منتصر بالعربي

في مدنين

اولمبيك مدنين - امل الرقبة الحكم / كريم الخميري في القيروانشبيبة القيروان - النادي القربي الحكم/ وليد الهذيليفي مساكنهلال مساكن - جندوبة الرياضية الحكم / خالد قويدرفي القلعة الصغريالقلعة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / مجدي بلاغةفي طبرقةمرجان طبرقة - جمعية اريانة الحكم / امين فقيرفي رادسالنجم الرادسي - نادي حمام الانف الحكم / احمد الذواديفي العمرانشبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس الحكم/ عامر شوشانفي سيدي بوزيداولمبي سيدي بوزيد - الملعب القابسي الحكم / باديس بن صالحفي الشابةالهلال الشابي - مستقبل الرجيش الحكم / وليد المنصريفي المكنينسبورتينغ المكنين - محيط قرقنة الحكم / جلال السحبانيفي جرجيسترجي جرجيس - امل جربة الحكم حسام بالحاج عليفي المهديةمكارم المهدية - نسر جلمة الحكم / منتصر بالعربيفي مدنيناولمبيك مدنين - امل الرقبة الحكم / كريم الخميري