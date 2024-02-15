المنستير: "الخزف الفني بين الحرفة والإبداع" شعار الدورة 11 لملتقى الحبيب بوعبانة للفنون التشكيلية

تحت شعار "الخزف الفني بين الحرفة والإبداع" تنظم دار الثقافة بالمكنين بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير الدورة 11 لملتقى الحبيب بوعبانة للفنون التشكيلية بفضاءاتها وذلك يومي 16 و17 فيفري الجاري.



ووفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم بسمة بوزيد مديرة دار الثقافة بالمكنين، تنطلق فعاليات الملتقى يوم الجمعة 16 فيفري بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بورشات حيّة في الخزف بإشراف الأستاذ الجامعي أكرم بوجناح، والأستاذ الجامعي وليد بم جا وحدو، وفي الخط العربي على الطين بإشراف الأستاذ شكري شرف الدّين، إلى جانب ورشة الخزف الفني" المفردة الخزفية بين الوحدة والتنوع" بإشراف الأستاذ عز الدّين بن منصورة.





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وتتواصل الورشات يوم السبت 17 فيفري في الفترة الصباحية، على أن يفتتح على الساعة الثالثة بعد الزوال معرض للخزف الفني تحت عنوان " الرسم على الخزف... الحضور بالغياب" للفنّان الخزاف محمّد اليانقي، وتدشين جداريتين خزفيتين تجسمان صناعة الفخار والحرف اليدوية في المكنين لتنطلق مباشرة إثر ذلك الندوة العلمية حول "الخزف الفني وجمالية المدينة (المنشأة الفنية في الفضاء العام)" برئاسة الأستاذ الجامعي أكرم بوجناح.

وتتمحور المداخلات حول "تحولات الخزف الفني في تونس" للجامعي فاتح بن عامر، والمسيرة الفنية في عالم الخزف الفني للفنّان محمّد اليانقي، و"التداعيات الثقافية لعلاقة وطيدة بين فن الخزف وفضاء الحياة اليومية" للأستاذ عز الدّين بن منصورة.

وسيقع بالمناسبة تقديم كتيب حول السيرة الذاتية للفنّان محمّد اليانقي وأعماله الفنية.