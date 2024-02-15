بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم- وليد كتيلة يحرز فضية 800 م كراسي

احرز وليد كتيلة، اليوم الخميس، الميدالية الفضية لسباق 800م كراسي (اف 34) ضمن بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم بعد قطعه المسافة في 1) د و38ث و21) رافعا رصيد تونس الى 8 ميداليات (4 ذهبية و4 فضية).



وتعد هذه الميدالية الثالثة لكتيلة في هذه البطولة بعد ذهبية 100م وفضية 400م.





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وكان المنتخب الوطني تحصل امس الاربعاء خلال منافسات اليوم الثاني على ثلاث ميدالية واحدة ذهبية بواسطة روعة التليلي (اف 41) في دفع الجلة وميداليتين فضيتين عن طريق كل من رجاء الجبالي (اف 40) في دفع الجلة ووليد كتيلة (تي 34) في سباق 400م كراسي.



وكانت حصيلة العناصر الوطنية في اليوم الاول ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية.