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المنتخب التونسي يتراجع 13 مركزا في تصنيف الفيفا

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 12:46 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم 13 مركزًا في التصنيف الشهري الذي اصدره الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم الخميس ليحتل بذلك المركز 41 عالميا.

وياتي هذا التراجع بسبب النتائج المتواضعة التي حققها في نهائيات كاس الامم الافريقية 2023+1 بعد خروجه المخيب من الدور الاول.
كما تراجع ترتيب المنتخب الوطني على الصعيد الافريقي من المركز الثالث في الترتيب الفارط (21 ديسمبر) الى المركز السادس خلف المغرب (12 عالميا) والسينغال (17 عالميا) ونيجيريا (28 عالميا) ومصر (36 عالميا) والكوت ديفوار (39 عالميا).
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وفي ما يلي ترتيب العشرة الاوائل
1/ الأرجنتين 1855
2/ فرنسا 1845
3/ إنقلترا 1800
4/ بلجيكا 1798
5/ البرازيل 1784
6/ هولندا 1745
7/ البرتغال 1745
8/ إسبانيا 1732
9/ إيطاليا 1718
10/ كرواتيا 1717

الترتيب على الصعيد الافريقي :
1- المغرب (12 عالميا)
2- السينغال (17 عالميا)
3- نيجيريا (28 عالميا)
4- مصر (36 عالميا)
5- الكوت ديفوار (39 عالميا)
6- تونس (41 عالميا)
7- الجزائر (43 عالميا)
8- مالي (47 عالميا)
9- الكاميرون (51 عالميا)
10- جنوب إفريقيا (58 عالميا)


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