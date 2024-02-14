تونس: إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي يتراجع بنسبة 3 بالمائة بين سنتي 2022 و2023

سجل إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 3 بالمائة بين سنتي 2022 و2023، ليبلغ 4706 كيلو طن مكافئ نفط، بحسب التقرير الشهري عن الوضعية الطاقية لشهر ديسمبر 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم



ويبقى قطاع إنتاج الكهرباء، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، إذ يمثل 72 بالمائة من إجمالي الطلب في عام 2023. وفي الواقع، يعتمد إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 97 بالمائة





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وبالنسبة إلى الاستعمالات النهائية (باستثناء إنتاج الكهرباء)، انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 1,341 ألف طن مكافئ نفط. وسجل الطلب من مستهلكي الضغط المتوسط ​​والمنخفض تراجعا بنسبة 2 بالمائة ، كما انخفض الطلب من مستهلكي الضغط العالي بنسبة 16بالمائة

ويرجع انخفاض الطلب لقطاع الكهرباء إلى محدودية توفر الغاز الطبيعي ولا يعكس طلب قطاع الكهرباء

وسجل الاستهلاك الخصوصي الإجمالي لوسائل إنتاج الكهرباء (الشركة التونسية للكهرباء والغاز و منتجي الكهرباء المستقلين)

تحسنا طفيفا بنسبة 1 بالمائة بين سنتي 2022 و 2023 ليصل إلى 200 طن مكافئ نفط جيغاواط

وفيما يتعلق بمشتريات الغاز الجزائري ، فقد ارتفعت بنسبة 1 بالمائة ما بين 2022 و2023، لتبلغ 2395 ألف طن مكافئ نفط