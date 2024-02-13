عماد بن يونس مدربا جديدا للأولمبي الباجي

أعلن الأولمبي الباجي عن تعيين عماد بن يونس مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم خلف لمراد العقبي الذي تمّ انهاء التعاقد معه أمس الاثنين بالتراضي.

وكان عماد بن يونس يدرب النجم الرياضي الساحلي الذي أشرف عليه منذ 24 جويلية من العام 2023 الى موفى جانفي الماضي.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز الرابع في مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 4 نقاط.





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