الشركة الجهوية للنقل بمدنين تعزز اسطولها باقتناء 5 حافلات جديدة

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بمدنين، التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين، 5 حافلات جديدة عادية لتعزيز اسطولها ودعم وتحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي بالخصوص والتخفيف من حدة الاشكالات التي تواجهها في تامين عملية تنقل التلاميذ والطلبة.



وبين الناطق الرسمي باسم الشركة شكري الجزيري، ان الاقتناءات الجديدة تاتي في اطار دفعة اولى من الحافلات المبرمجة لفائدة الشركة لتحسين خدمات النقل والاستجابة للحاجيات المتزايدة بولايتي مدنين وتطاوين، واضاف انه من المبرمج اقتناء 3 حافلات مكيفة في شهر افريل المقبل و5 حافلات عادية خلال الصائفة المقبلة، مع امكانية ان تنال الشركة نصيبها من الحافلات المستعملة (المستوردة من الخارج) مع العودة المدرسية المقبلة.

وتوزعت الحافلات الخمس التي تسلمتها الشركة، مؤخرا، حسب الحاجيات المستعجلة، حيث وضعت حافلة على ذمة جزيرة جربة، واخرى لفائدة بن قردان، وحافلة بمدنين وحافلتين اثنين لفائدة ولاية تطاوين (بغمراسن وبمدينة تطاوين).



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ورغم اهمية هذه الحافلات الجديدة، الا ان عدة اشكالات لا تزال تؤرق الشركة الجهوية للنقل بمدنين، ومستعملي النقل العمومي سواء من تلاميذ او طلبة او مواطنين، بسبب النقص الكبير في الاسطول وتقادمه، خاصة وان فترة صلوحية عدة حافلات ستنتهي قريبا، ما يجعل الشركة في وضعية حرجة في الاستجابة لحاجيات الحرفاء وتوفير خدمات محترمة تحترم فيها تواقيت السفرات بالاساس

ويطالب المواطنون بتحسين الاسطول وتجديده وتوفير العدد الكافي من الحافلات لتامين التنقل في احسن الظروف.