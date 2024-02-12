ارتفاع إنتاج بيض الاستهلاك في جانفي 2024  بـ 4,8 بالمائة مقارنة بجانفي 2023

ارتفع إنتاج بيض الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من سنة 2023، مع تسجيل استقرار لكمية الإنتاج المسجلة مقارنة بالشهر الفارط، حسب ما اظهرته بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الاثنين.



وعرفت أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج، خلال شهر جانفي 2024، استقرارا نسبيا حيث تراوحت ما بين 318,1 مليم/وحدة و318,9 مليم/وحدة ، باي بزيادة قدرها 0,3 بالمائة.





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ورافق ذلك، وفق المرصد، تراجع متوسط السعر الشهري بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023، اي 318,7 مليم/وحدة مقابل 344,2 مليم/وحدة. وبالمقارنة بشهر ديسمبر2023، 317,7 مليم/وحدة، تم تسجيل ارتفاع لمعدل السعر بنسبة 0,3 بالمائة



ويتجلى من خلال التوزع الجغرافي، ان أعلى متوسط سعر عند الانتاج كان في الوسط بقيمة 320,0 مليم/وحدة، متجاوزا بذلك كل من الجنوب والشمال بـ 0,5 بالمائة و0,3 بالمائة.



وارتفعت، وفق المرصد الوطني للفلاحة، تكلفة انتاج بيض الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 بنسبة 13,9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ، 250,2 مليم/وحدة خلال شهر جانفي 2024 مقابل 284,9 مليم/وحدة خلال شهر جانفي 2023، كما تم تسجيل ارتفاع لكلفة اإلنتاج مقارنة بشهر ديسمبر 2023