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قابس: حركية بسوق الحناء بجارة رغم الأضرار الفادحة التي تعرضت لها على اثر حريقين متتاليين

Photo Credits Boulbaba Salem
Publié le Lundi 12 Février 2024 - 11:28 قراءة: 0 د, 46 ث
      
رغم ما لحق سوق الحناء بجارة بولاية قابس، من اضرار جراء تعرضها لحريقين (في 2 ماي 2022 و04 جانفي 2024) ، لا تتوقف مع نهاية كل أسبوع، الرحلات السياحية القادمة من مختلف ولاية الجمهورية لزيارتها من اجل اقتناء ما يلزمهم من حاجيات.

ولعل ما يشد السياح من داخل البلاد وخارجها لهذه السوق، ما يعرض فيها من منتوجات تقليدية تمثل خصوصيات مميزة لجهة قابس ومن بينها "الحناء" القابسية و"الملوخية" وصناعات السعف وخاصة منها القفة التقليدية والمظلة، وهي حرفة تقليدية تحذقها نساء منطقة شاطئ السلام بقابس المدينة والحامة.
كما تعرض في سوق الحناء منتوجات تقليدية أخرى عديدة من بينها القفة التقليدية المتأتية من صناعة السمار بالمطوية والكليم الوذرف والجبلي بألوانه الزاهية و"البخور" الفريد من نوعه بحكم مزجه مع روائح مختلفة فواحة وزكية.
...


واهم ما يجلب الانتباه في سوق الحناء، حرص التجار الذين تضرروا جراء الحريق الأول أو الثاني على تجاوز أثار الحادثين، من خلال ممارسة نشاطهم أمام دكاكينهم المتضررة في انتظار اعادة تهيئة السوق


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