بطولة قطر للتنس للسيدات- أنس جابر تؤكد تطلعها للظهور بأفضل صورة خلال البطولة

أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر تطلعها للظهور بأفضل صورة خلال مشاركتها في بطولة قطر للتنس للسيدات 2024 في نسختها الـ22 التي يستضيفها الاتحاد القطري للعبة على ملاعب مجمع خليفة الدولي.



وأعربت أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، الرابعة في البطولة، عن سعادتها بالعودة لقطر مجددا من أجل المشاركة في البطولة، مؤكدة حرصها الدائم على التواجد في البطولات التي تقام في المنطقة للحفاظ على تواصلها الجيد مع الجماهير العربية.

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وأعربت أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، الرابعة في البطولة، عن سعادتها بالعودة لقطر مجددا من أجل المشاركة في البطولة، مؤكدة حرصها الدائم على التواجد في البطولات التي تقام في المنطقة للحفاظ على تواصلها الجيد مع الجماهير العربية.

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وأشادت في الوقت نفسه بمدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية في المنطقة العربية، حيث أكدت أن هناك تطورا ملحوظا في هذا الجانب، وأصبحت ترى المزيد من الفتيات اللاتي يمارسن الرياضة بمختف أنواعها، وتمنت للنساء العربيات التوفيق في أي من المجالات التي يخترنها سواء احترفن الرياضة أو في أي مجال آخر.



وأشارت إلى أنها تتطلع للمزيد من التقدم والنجاح على مستوى رياضة التنس عالميا، مؤكدة شعورها بالرضا عن المستويات التي تقدمها خلال الموسم الحالي، وتتطلع نحو الأفضل، مشددة على أهمية الحفاظ على لياقتها البدنية وتجنب الإصابات قدر استطاعتها.



الجدير بالذكر أن القرعة جنبت أنس جابر المشاركة في الدور الرئيسي ببطولة توتال إنرجيز للتنس للسيدات 2024 ، حيث ستبدأ خوض المنافسات بداية من الدور الثاني الذي سينطلق بعد غد /الثلاثاء/.