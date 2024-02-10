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بطولة قطر للتنس - انس جابر تنطلق من الدور ثمن النهائي بملاقاة المتاهلة من مواجهة الاوكرانية تسورنكو والتركية سونميز

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 09:42 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا في الدور ثمن النهائي لبطولة قطر (ذات ال1000 نقطة) التي ستنطلق غدا الأحد وتتواصل الى غاية 17 فيفري الجاري المتاهلة من مواجهة الاوكرانية ليزيو تسورنكو المصنفة 37 عالميا والتركية زينب سونميز 184 عالميا.

وستكون انس جابر المصنفة رابعة في بطولة قطر معفاة من خوض الدور الرئيسي الى جانب كل من البولونية إيغا شيفيونتيك المصنفة الأولى والأمريكية كوكو غوف المصنفة الثانية والروسية إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة والصينية شينغ كينوين المصنفة الخامسة والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة السادسة واليونانية ماريا سكاري المصنة السابعة واللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة الثامنة.

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وكانت أنس جابر خرجت من الدور ربع النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة بعد خسارتها يوم الجمعة امام البرازيلية مايا حداد المصنفة 13 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).


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