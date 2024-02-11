اختتام الدورة التاسعة لمهرجان بانورما الفيلم القصير الدولي وتتويج الفائزين

أسدل الستار على الدورة التاسعة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، مساء أمس السبت بدار الثقافة ابن خلدون المغاربية بالعاصمة، حيث تابع جمهور السينما الأفلام الخاصة بالطلبة، رافقها توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة في 4 أصناف هي "الفيلم الروائي" و"الفيلم الوثائقي" و"أفلام التحريك" وأفلام الطلبة".



وتوّج الفيلم الفلسطيني "فلسطين 87" لبلال الخطيب بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل فيلم روائي. وآلت الجائزة الثانية لفيلم "الصمت مرة أخرى" للمخرج الإيراني محمد كمال، بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب الفيلم المغربي "الفزاعة" للمخرج أنس زماتي.





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وفي ما يخص مسابقة أفضل فيلم وثائقي، فاز الفيلم المصري "عون" لمالك أشرف بالجائزة الأولى. وتحصل الفيلم السوداني "عزيزة" لبلال أرباب على الجائزة، بينما آلت الجائزة الثالثة لفيلم "Kepenek" للمخرج التركي "باتوهان آيدوغان".



أما بالنسبة إلى أفلام التحريك، فقد كانت الجائزة الأولى من نصيب فيلم "إعادة الاتصال" للثنائي "ريبيكا تشو" وتونغ شين تشو" من سنغافورة. وفاز الفيلم العراقي "شيرين" لزيد شكور بالجائزة الثانية، فيما حاز الفيلم الفرنسي "Wild Housemates" للمخرجة "أرميل ميركات" على الجائزة الثالثة.



وفي ما يتعلق بمسابقة أفضل أفلام الطلبة، توج الفيلم الإيراني "لاوعي" لنيما كالفوندي بالجائزة الأولى. وتحصل الفيلم المصري "ضجيج داخلي" لعمرو فكري على الجائزة الثانية. وآلت الجائزة الثالثة للفيلم التونسي "طريدة" للمخرج محمد الصادق البكوش.



وكانت الدورة التاسعة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي انطلقت يوم 6 فيفري الحالي. وسجلت مشاركة 59 فيلما من 25 بلدا. واحتكمت أفلام المسابقة إلى لجنة يرأسها الممثل مهذب الرميلي ومن الأعضاء مبروكة خذير وفتحية خذير وعزمي سعيد ووجدي جهيمي وحسام العشي.



وتأسّس مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي عام 2016 بمبادرة من الناشط الجمعياتي كمال عويج، بالتعاون مع جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين. وانتظمت دورته التاسعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، وبالتعاون بين إدارة المهرجان وإدارة دار الثقافة ابن خلدون المغاربية بتونس العاصمة.