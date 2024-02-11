كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس السبت إلى السابعة من صباح الاحد) تهاطل كميّات من الأمطار على عدد من مناطق البلاد، كان أهمّها بطبرقة من ولاية جندوبة (21 مليمتر) وراس الجبل من ولاية بنزرت (16 مم) والكريب من ولاية سليانة (12 مم) .



وفي ما يلي كميّات الامطار لمسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:





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//ولاية جندوبة// طبرقة 21 / وادي مليز 17/ بني مطير 15/ الفايجة 13/ عين دراهم 12/ غار الدماء 9/ فرنانة 9/ سد بوهرتمة 8/ بلطة بوعوان 7/ سد بربرة 6/





//ولاية بنزرت// راس الجبل 16/ ماطر 15/ سجنان 15/ غزالة 12/ اوتيك 10/ منزل بورقيبة 9/ العزيب 9/ جومين 8/ غار الملح 7/ تينجة 7/ بنزرت 4/ سيدي احمد 4/





//ولاية باجة// نفزة 16/ تيبار 15/ باجة الجنوبية 13/ تبرسق 12/ قبلاط 11/ سد كساب 11/ مجاز الباب 8/ تستور 6/ باجة المحطة 6/ وادي الزرقاء 4





//ولاية سليانة// الكريب 12/ برقو 5/ العروسة 4/ قعفور 4/ بوعرادة 3/ كسرى 2/ مكثر 2/ عين بوسعدية 2/ سيدي بورويس 1/



//ولاية نابل// الهوارية 8/ قليبية 7/ الميدة 7/ قرمبالية 6/ الحمامات 5/ حمام الغزاز 5/ منزل بوزلفة 5/ بني خيار 5/ حيدرة 4/ دار شعبان 4/ نابل 3 / سليمان 2/ منزل تميم 2/



//ولاية الكاف// الطويرف 8/ وادي ملاق 7/ نبر 7/ تاجروين 4/ الجريصة 2/ الدهماني 2/ القصور 2/ الكاف 2/ ساقية سيدي يوسف 2/ السرس 1/



//ولاية تونس// تونس قرطاج 9/ سيدي بوسعيد 2/



//ولاية القصرين// حيدرة 4/ تالة 3/ سبيبة 2/



//ولاية القيروان// العلا 4/ العلم 2/ القيروان 1/



//ولاية زغوان// مقرن 4/



//ولاية سوسة// اكودة 3/ القلعة الكبرى 3/ النفيضة 2/



// ولاية المنستير// معتمر 2/ المنستير 2/ بني حسان 1/ قصر هلال 1/ صيادة لمطة بوحجر 1/ بنبلة 1 / الوردنين 1/ قصر هلال 1/



//ولاية المهدية// قصور الساف 2/ الرجيش 2/ البرادعة 2/ سيدي علوان 2/ المهدية الميناء 1/ الشابة 1/ ملولش 1/

