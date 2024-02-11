ريباكينا تفوز ببطولة أبوظبي للتنس على حساب كاساتكينا

تغلبت المصنفة الأولى في البطولة إيلينا ريباكينا 6-1 و6-4 على الروسية داريا كاساتكينا في نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس اليوم الأحد محققة لقبها الثاني هذا الموسم والسابع إجمالا.





وكما هو معتاد بدأت ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022، المباراة بقوة لتهيمن على مجرياتها وتحقق كسرا مبكرا، لكن كاساتكينا المصنفة السابعة في البطولة ردت الكسر، لكنها فقدت شوط إرسالها من جديد.



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وتقدمت ريباكينا في النتيجة 5-1 بفضل ضربات إرسالها القوية بينما تذبذب مستوى كاساتكينا ما سمح للاعبة البالغ عمرها 24 عاما، والتي فازت بلقب بطولة برزبين هذا العام، بحسم المجموعة الأولى بعد 25 دقيقة من المنافسة.

وكافحت كاساتكينا بقوة لتعود بعد خسارة شوط إرسالها مرتين في المجموعة الثانية بفضل أداء قوي من الخط الخلفي.

وبعدما تعادلت اللاعبتان 4-4 في المجموعة الثانية، رفعت ريباكينا مستواها لتكسر إرسال منافستها قبل أن تحسم المباراة بعد توقف بسبب الأمطار لم يدم طويلا. وبهذا تحقق لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو فوزها الثالث في خمس مواجهات جمعتهما وجاءت جميعها على الملاعب الصلبة.