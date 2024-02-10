تايكواندو - فراس القطوسي واكرام الظاهري يتاهلان الى اولمبياد باريس

ضمن لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو فراس القطوسي تاهله للالعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024" في وزن -80 كلغ بعد فوزه في الدور النصف نهائي، من التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد التي تحتضنها العاصمة السنيغالية داكار ، على اللاعب الكونغولي أرنو نكوا بجولتين لصفر.



كما تحصلت إكرام الظاهري (وزن -49 كلغ) على البطاقة الثانية المؤهلة لاولمبياد باريس بعد فوزها في الدور نصف النهائي على المصرية جنى الخطاب بجولتين لصفر. وكانت الظاهري فازت في المباراة الاولى على اللاعبة الإثيوبية أمينة جبال بجولتين لصفر وعلى اللاعبة الغانية أرماه هاميتا في المباراة الثانية بجولتين لصفر.





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وتجدر الاشارة الى انه حسب قوانين الاتحاد الدولي للتايكواندو يترشح المتأهلان للدور النهائي في كل وزن من التصفيات القارية الى الالعاب الاولمبية دون خوض مباراة نهائية فيما بينهما.



و ضمن المنتخب الوطني للتايكواندو بذلك إلى حد الآن ثلاثة مقاعد في الألعاب الأولمبية بعد التأهل المباشر للبطل الاولمبي خليل الجندوبي، في انتظار مشاركة اللاعبة شيماء التومي غدا في وزن أقل من 58 كلغ.



ويذكر ان الترشح للألعاب الأولمبية في رياضة التايكواندو يقتصر على أربعة مقاعد فقط (2 ذكور و2 إناث) لكل دولة.