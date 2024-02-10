الرابطة 1 (تفادي النزول): تعادل نجم المتلوي و ضيفه اتحاد تطاوين صفر- صفر

تعادل نجم المتلوي و ضيفه اتحاد تطاوين اليوم السبت في ملعب المتلوي ، بنتيجة صفر لصفر ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثانية، لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ورفع بذلك كل من اتحاد تطاوين رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني، ونجم المتلوي رصيده الى 4 نقاط في المركز الرابع.
وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لقاءات الجولة، وفقا للبرنامج التالي:
ورفع بذلك كل من اتحاد تطاوين رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني، ونجم المتلوي رصيده الى 4 نقاط في المركز الرابع.
وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لقاءات الجولة، وفقا للبرنامج التالي:
الأحد 11 فيفري 2024
في المرسى
مستقبل المرسى - قوافقل قفصة
في ملعب زويتن
الاولمبي الباجي- النادي البنزرتي
في بنقردان
اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان
وفي ما يلي الترتيب:
الفريق ن ل
1- النادي البنزرتي 7 1
2- اتحاد تطاوين 6 2
3- اتحاد بن قردان 5 1
4- نجم المتلوي 4 2
5- مستقبل سليمان 3 1
- قوافل قفصة 3 1
- الأولمبي الباجي 3 1
8- مستقبل المرسى 0 1
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