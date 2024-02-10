الرابطة 1 (تفادي النزول): تعادل نجم المتلوي و ضيفه اتحاد تطاوين صفر- صفر

تعادل نجم المتلوي و ضيفه اتحاد تطاوين اليوم السبت في ملعب المتلوي ، بنتيجة صفر لصفر ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثانية، لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ورفع بذلك كل من اتحاد تطاوين رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني، ونجم المتلوي رصيده الى 4 نقاط في المركز الرابع.

وتستكمل غدا الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لقاءات الجولة، وفقا للبرنامج التالي:



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الأحد 11 فيفري 2024

في المرسى

مستقبل المرسى - قوافقل قفصة

في ملعب زويتن

الاولمبي الباجي- النادي البنزرتي

في بنقردان

اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان



وفي ما يلي الترتيب:

الفريق ن ل

1- النادي البنزرتي 7 1

2- اتحاد تطاوين 6 2

3- اتحاد بن قردان 5 1

4- نجم المتلوي 4 2

5- مستقبل سليمان 3 1

- قوافل قفصة 3 1

- الأولمبي الباجي 3 1

8- مستقبل المرسى 0 1