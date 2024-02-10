Babnet

تأجيل تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 11:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تعذّر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم.

وأصدرت مؤسسة تنمية المهرجانات، بلاغا صباح اليوم السبت، جاء فيه أنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا، دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب حول أسباب هذا التأجيل.

...

وكان مقرّرا أن يتمّ تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 19 إلى 28 أفريل 2024.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281925


babnet
Can_2024
 CAN_2024  21:00 Afrique du Sud CAN_2024 - RD Congo CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*