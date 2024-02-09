الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة 13

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية



المجموعة الثانية

يوم 10 فيفري



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امل جربة ميدون - مكارم المهدية الحكم / نبيل حمادي

محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم / اشرف حركاي

سبورتنغ المكنين - مستقبل قابس الحكم / نعيم حسني



يوم 11 فيفري

مستقبل الرجيش - امل الرقبة تطاوين الحكم / هيثم طرابلسي

نسر جلمة - هلال الشابة الجكم/ سيف ورتاني

الملعب القابسي - اولمبيك مدنين الحكم / محمد علي كروية



المجموعة الاولى ( يوم 11 فيفري )

جمعية اريانة - النجم الرادسي الحكم / اسامة شريط

سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن الحكم / حسام الحاج علي

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية الحكم / سفيان منصري

النادي القربي - شبيبة العمران الحكم / نضال لطيف

مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل الحكم / محمد قصيعة

جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / عبد الحميد بدر الدين