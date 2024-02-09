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الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة 13

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 09:37 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية

المجموعة الثانية
يوم 10 فيفري
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امل جربة ميدون - مكارم المهدية الحكم / نبيل حمادي
محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم / اشرف حركاي
سبورتنغ المكنين - مستقبل قابس الحكم / نعيم حسني

يوم 11 فيفري
مستقبل الرجيش - امل الرقبة تطاوين الحكم / هيثم طرابلسي
نسر جلمة - هلال الشابة الجكم/ سيف ورتاني
الملعب القابسي - اولمبيك مدنين الحكم / محمد علي كروية

المجموعة الاولى ( يوم 11 فيفري )
جمعية اريانة - النجم الرادسي الحكم / اسامة شريط
سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن الحكم / حسام الحاج علي
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية الحكم / سفيان منصري
النادي القربي - شبيبة العمران الحكم / نضال لطيف
مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل الحكم / محمد قصيعة
جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / عبد الحميد بدر الدين


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