الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة 13

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية
المجموعة الثانية
يوم 10 فيفري
المجموعة الثانية
يوم 10 فيفري
امل جربة ميدون - مكارم المهدية الحكم / نبيل حمادي
محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم / اشرف حركاي
سبورتنغ المكنين - مستقبل قابس الحكم / نعيم حسني
يوم 11 فيفري
مستقبل الرجيش - امل الرقبة تطاوين الحكم / هيثم طرابلسي
نسر جلمة - هلال الشابة الجكم/ سيف ورتاني
الملعب القابسي - اولمبيك مدنين الحكم / محمد علي كروية
المجموعة الاولى ( يوم 11 فيفري )
جمعية اريانة - النجم الرادسي الحكم / اسامة شريط
سبورتنغ بن عروس - هلال مساكن الحكم / حسام الحاج علي
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية الحكم / سفيان منصري
النادي القربي - شبيبة العمران الحكم / نضال لطيف
مرجان طبرقة - مستقبل وادي الليل الحكم / محمد قصيعة
جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة الحكم / عبد الحميد بدر الدين
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