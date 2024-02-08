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مطار قرطاج: حجز طرد يحتوي على شهائد جامعية داخلها 'كوكايين!

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 10:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، تمكنت مصالح وحدة مراقبة الحاويات بالتنسيق مع مصالح المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج من استهداف طرد قادم من أحد الدول الأجنبية موجّه إلى مواطن تونسي قاطن بجهة الساحل، حيث يحتوي الطرد المذكور على شهائد جامعية حسب ما هو مصرح به عند الشحن من بلد المأتى.

وبإخضاعه إلى التفتيش من قبل فرقة الكشف بالأنياب تبين احتواءه على مادة مخدرة وبتنقل فريق التفتيش لمصالح الديوانة بوحدة مراقبة الحاويات لتشخيص العملية، تبين أن كمية المواد المخدرة كانت مخفية داخل الشهائد الجامعية والمغلفة بورق الكربون حيث تحتوي كل شهادة على 40 غراما من مادة الكوكايين وبوزن جملي بلغ 160 غرام.

...

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المادة المخدرة المحجوزة إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.


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