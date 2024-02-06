وزيرة المراة:5 الاف طفل اضافي سينتفعون ببرنامج "روضتنا في حومتنا " في المناطق الاكثر فقرا بولايات الجمهورية

أعلنت وزيرة الاسرة والمراة وكبار السن امال بلحاج موسى ، اليوم الثلاثاء، أن 5000 طفل اضافي سينتفعون في غضون السنة الحالية ببرنامج "روضتنا في حومتنا" في المناطق اكثر فقرا بولايات توزر وسيدي بوزيد والمهدية وتطاوين ومدنين والقصرين وسليانة وباجة وجندوبة والكاف وقفصة وقبلي والقيروان، مضيفة ان هذا البرنامج يهم مختلف الجهات ذات الاولوية بمختلف الولايات، والتي ستحظى باوفر الدعم في السنة الجارية.



وأضافت خلال لقاء انتظم بمقر الوزارة حول برنامج النهوض بالطفولة المبكّرة لتسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل برياض الأطفال "روضتنا في حومتنا" المبرمج لسنة 2024 أن الدولة ستخصص هذا العام اعتمادات لهذا البرنامج بقيمة 13 مليون دينار.

كما افادت الوزيرة بأنه تم الترفيع في عدد الاطفال المنتفعين بالبرنامج والذين ينتمون الى الاسر المعوزة وذات الدخل الهش والمحدود من 20 الف طفل في السنة الماضية الى 25 الف في العام الجاري ، مذكرة في هذا السياق، ان عدد الاطفال المنتفعين ببرنامج "روضتنا في حومتنا" منذ انطلاقه سنة 2010 قد ناهز 82532 طفلا باعتمادات تجاوزت 42 مليون دينار.



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وكشفت امال بلحاج موسى عن العلامة البصرية لبرنامج روضتنا في حومتنا ، وذلك في اتجاه تعزيز تسجيل ابناء العائلات المعوزة برياض الاطفال بكامل ولايات الجمهورية، وتكريسا لمفهوم وسياسات التمييز الايجابي

ولفتت الى ان عدد الرياض المنخرطة في البرنامج في حدود 2030 روضة، وتم اعفاؤها من دفع الضرائب بعنوان المنحة المسندة، بما يعزز مجهودات الدولة في الاحاطة بهذه الشريحة الاجتماعية ، وبالتالي تكريس مبدأ تكافؤ الفرص

كما اعلنت الوزيرة عن اطلاق دراسة حول "اثر نجاعة برنامج روضتنا في حومتنا على المسار الدراسي في التعليم الابتدائي".