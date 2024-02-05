الرابطة 2 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :



الثلاثاء 6 فيفري 2024

المجموعة الاولى



...



ملعب مساكن

هلال مساكن - النادي القربي احمد الذوادي

الاربعاء 7 فيفري 2024

ملعب رادس

النجم الرادسي - مرجان طبرقة امين فغاير

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان درصاف القنواطي

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف يسري بوعلي

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس احمد الناصفي

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة اشرف الحركاتي



المجموعة الثانية

الثلاثاء 6 فيفري 2024

ملعب الشابة

هلال الشابة - امل جربة سيف المنصري

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين حسام بولعراس

ملعب قابس

مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي محرز المالكي

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين - محيط قرقنة عامر شوشان

الاربعاء 7 فيفري 2024

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الملعب القابسي منتصر بلعربي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - نسر جلمة حمزة جعيد