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الرابطة 2 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 09:18 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
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ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي احمد الذوادي
الاربعاء 7 فيفري 2024
ملعب رادس
النجم الرادسي - مرجان طبرقة امين فغاير
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان درصاف القنواطي
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف يسري بوعلي
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس احمد الناصفي
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة اشرف الحركاتي

المجموعة الثانية
الثلاثاء 6 فيفري 2024
ملعب الشابة
هلال الشابة - امل جربة سيف المنصري
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين حسام بولعراس
ملعب قابس
مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي محرز المالكي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين - محيط قرقنة عامر شوشان
الاربعاء 7 فيفري 2024
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الملعب القابسي منتصر بلعربي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - نسر جلمة حمزة جعيد


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