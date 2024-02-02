وزارة املاك الدولة: الموافقة على تسويغ عدد من المقاطع الدولية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية

وافقت لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص، الجمعة، على كراء مقاطع دولية لازمة لتزويد الطريق السيارة تونس-جلمة وبعض المشاريع العمومية الاخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.



كما نظرت اللجنة، التي تراسها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، في اعادة كراء وتوسيع مقاطع في كل من باجة وسوسة والقصرين.



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