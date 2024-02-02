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تراجع نسبة الفائدة في السوق النقدية في جانفي الماضي

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 08:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انخفض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل طفيف، إلى 98ر7 بالمائة، في شهر جانفي 2024، مقابل 99ر7 بالمائة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي...

وبحساب الانزلاق السنوي، سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، زيادة في الأربع سنوات الماضية، من 15ر6 بالمائة جانفي 2021، و19ر6 بالمائة جانفي 2022، و69ر7 بالمائة جانفي 2023، لتدرك 98ر7 بالمائة جانفي 2024.

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يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد قرر، في اجتماعه الأخير المنعقد خلال شهر ديسمبر 2023، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 8 بالمائة.


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