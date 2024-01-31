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الرابطة 2: وائل التليلي خامس انتدابات أولمبيك سيدي بوزيد

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 13:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن أولمبيك سيدي بوزيد عن ضم اللاعب وائل التليلي الى فريق كرة القدم، بعقد مدته سنة ونصف.
ويشغل وائل التليلي صاحب الـ 22 عاما خطة متوسط ميدان هجومي، وسبق له اللعب لفائدة النادي الصفاقسي و اتحاد تطاوين.
ويعد هذا الانتداب هو الخامس في الميركاتو الشتوي لأولمبيك سيدي بوزيد، بعد التعاقد مع العروسي البرڤوقي (مدافع)، و وائل الكردي (حارس مرمى)، و رامي الطاهي (متوسط ميدان هجومي)، و كمال الضيفلاوي (مهاجم).
يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد كان قد أنهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز العشر، ضمن منافسات المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.
...

ويستهل أولمبيك سيدي بوزيد مرحلة الاياب بملاقاة سبورتينغ المكنين يوم الثلاثاء 6 فيفري.


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