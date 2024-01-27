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كاس الامم الافريقية 2023+1 : المنتخب الانغولي يفوز على نظيره الناميبي 3-صفر ويصعد الى دور الثمانية

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تاهل المنتخب الانغولي الى الدور ربع النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار اثر فوزه على نظيره الناميبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت اليوم السبت بملعب السلام بمدينة بواكي لحساب الدور ثمن النهائي.

وجاءت ثلاثية المنتخب الانغولي بواسطة جيلسون دالا في الدقيقتين 38 و42 ومابولولو في الدقيقة 66.
واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء حارس المنتخب الانغولي نيبلو في الدقيقة 17 والمدافع الناميبي لوبيني هوكونغو في الدقيقة 40.
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وسيلاقي المنتخب الانغولي في الدور ربع النهائي المقرر يوم 2 فيفري المقبل المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين المنتخب النيجيري ونظيره الكاميروني المبرمجة اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفوات بوانيي بابيدجان بداية من الساعة التاسعة ليلا.


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