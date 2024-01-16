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كاس امم افريقيا - التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي ضد ناميبيا

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 16:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني التونسي التي اختارها المدرب جلال القادري لمواجهة ناميبيا في الجولة الاولى للمجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار:


البشير بن سعيد - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - علي معلول - الياس السخيري - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - يوسف المساكني - الياس العاشوري - طه ياسين الخنيسي.
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