كاس امم افريقيا - التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي ضد ناميبيا

في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني التونسي التي اختارها المدرب جلال القادري لمواجهة ناميبيا في الجولة الاولى للمجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار:





البشير بن سعيد - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - علي معلول - الياس السخيري - محمد علي بن رمضان - انيس بن سليمان - يوسف المساكني - الياس العاشوري - طه ياسين الخنيسي.



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🦅 Eagles of Carthage are flying up high in the sky of the #TotalEnergiesAFCON2023. 🇹🇳 @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/Wis2Ev3nOs — CAF (@CAF_Online) January 16, 2024