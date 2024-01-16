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جلال القادري " واثق في قدرة اللاعبين على رد الفعل في المقابلتين المقبلتين"

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 21:38 قراءة: 1 د, 15 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي بنتيجة 1- صفر امام منتخب ناميبيا مساء اليوم الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كورغو الايفوارية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار الى غاية 11 فيفري الجاري.

واعرب مدرب المنتخب التونسي جلال القادري في تصريح صحفي بعد المباراة عن اسفة للنتيجة الحاصة اليوم امام منتخب ناميبيا .وقال " كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة في بداية البطولة معتبرا ان اداء المنتخب اتونسي سيتحسن تدريجيا في باقي منافسات البطولة .
واضاف " وجدنا صعوبة في الشوط الاول امام منتخب ناميبيا وخاصة في وسط الميدان ولم يتوفق المنتخب التونسي في فرض نسق اللعب .كان اداء المنتحب سيئا. بعض للاعبين مازالوا يشكون نقصا على مستوى الجاهزية البدنية خاصة في وسط الميدان . حاولنا اجراء بعض التغييرات في الشوط الثاني بدخول عيسي العيدوني الذي قدم الاضافة واعطى توازنا اكثر وتحسن اداء المنتخب . "
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كما قال "رغم حصول المنتخب على عدد من الكرات الثابتة فانه لم يكن موفقا فيها. واضاف " يجب على اللاعبين رد الفعل قي المقابلتين المقبلتين من اجل التدارك مؤكدا ثقته في حرص اللاعبين على رد الفعل امام منتخب مالي يوم السبت المقبل . ولاحظ انه مازالت امام المنتخب فرصتان لجمع 6 نقاط ".

ويلاقي المنتخب التونسي يوم السبت المقبل 20 جانفي الجاري منتخب مالي ثم جنوب افريقيا يوم الاربعاء 24 من نفس الشهر في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول.


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