Babnet   Latest update 19:07 Tunis

الذكاء الاصطناعي ومهن الكتاب في صدارة برنامج معرض تونس الدولي للكتاب ليوم الاثنين 27 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ee3db13410c5.40840815_jpimgenfqkloh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يتصدر موضوع " مهن الكتاب والذكاء الاصطناعي" البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، ليوم الاثنين 27 أفريل 2026، من خلال ندوة دولية تمتد على كامل اليوم وتتناول تأثيرات التقنيات الحديثة على مختلف مراحل إنتاج الكتاب ونشره وتوزيعه.

وتبحث هذه الندوة مظاهر تدخل الذكاء الاصطناعي في قطاع الكتاب من الكتابة والترجمة إلى التصميم والترويج، إلى جانب طرح إشكاليات أخلاقيات ورهانات السيادة الرقمية مع تقديم مقترحات لإعادة تشكيل المهن المرتبطة بالكتاب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة


ويتضمن البرنامج أيضا/ ندوة بعنوان " إنسانيات في الترجمة..ترجمة المعارف بين الضفتين " بمشاركة عدد من الباحثين، فضلا عن لقاء علمي حول " الأنثروبولوجيا الاجتماعية في العالم العربي" يسلط الضوء على تطور هذا الاختصاص وتحدياته.


وفي المجال الثقافي، يحتضن المعرض أمسية شعرية تنطلق بداية من الساعة السادسة مساء، تجمع عددا من الشعراء في لقاء يحتفي بالكلمة والإبداع، إلى جانب تنظيم نشاط " بوكينو" الموجه للأطفال، والذي يهدف إلى تشجيع القراءة عبر تفاعل حسي وتجريبي مع الكتاب.

كما يشمل البرنامج فقرات دولية، من بينها أنشطة يشرف عليها المعهد الفرنسي بتونس للتعريف بالأدب البلجيكي، إلى جانب عروض ثقافية إندونيسية تتضمن رقصات تقليدية ووصلات غنائية، ولقاء بعنوان " يوميات صحفية في رحاب إندونيسيا ".

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328147

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:05
16:01
12:24
05:31
03:56
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
28°-15
27°-15
27°-16
26°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>