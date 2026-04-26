الذكاء الاصطناعي ومهن الكتاب في صدارة برنامج معرض تونس الدولي للكتاب ليوم الاثنين 27 أفريل 2026

يتصدر موضوع " مهن الكتاب والذكاء الاصطناعي" البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب، ليوم الاثنين 27 أفريل 2026، من خلال ندوة دولية تمتد على كامل اليوم وتتناول تأثيرات التقنيات الحديثة على مختلف مراحل إنتاج الكتاب ونشره وتوزيعه.وتبحث هذه الندوة مظاهر تدخل الذكاء الاصطناعي في قطاع الكتاب من الكتابة والترجمة إلى التصميم والترويج، إلى جانب طرح إشكاليات أخلاقيات ورهانات السيادة الرقمية مع تقديم مقترحات لإعادة تشكيل المهن المرتبطة بالكتاب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعةويتضمن البرنامج أيضا/ ندوة بعنوان " إنسانيات في الترجمة..ترجمة المعارف بين الضفتين " بمشاركة عدد من الباحثين، فضلا عن لقاء علمي حول " الأنثروبولوجيا الاجتماعية في العالم العربي" يسلط الضوء على تطور هذا الاختصاص وتحدياته.وفي المجال الثقافي، يحتضن المعرض أمسية شعرية تنطلق بداية من الساعة السادسة مساء، تجمع عددا من الشعراء في لقاء يحتفي بالكلمة والإبداع، إلى جانب تنظيم نشاط " بوكينو" الموجه للأطفال، والذي يهدف إلى تشجيع القراءة عبر تفاعل حسي وتجريبي مع الكتاب.كما يشمل البرنامج فقرات دولية، من بينها أنشطة يشرف عليها المعهد الفرنسي بتونس للتعريف بالأدب البلجيكي، إلى جانب عروض ثقافية إندونيسية تتضمن رقصات تقليدية ووصلات غنائية، ولقاء بعنوان " يوميات صحفية في رحاب إندونيسيا ".رصد