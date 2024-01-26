تونس العاصمة: تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وحجز حوالي 15 ألف قرص مخدر وكمية هامة من مخدر "الكوكايين"

أعلنت وزارة الداخليّة ، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات، أول أمس الاربعاء، وحجز حوالي 15 ألف قرص مخدر، وكمية هامة من مخدر الكوكايين، وإلقاء القبض على 10 أشخاص، وذلك في إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المواد المخدرة بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال.



وأفادت الوزارة، بأنّه توفّرت لدى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية معلومات بخصوص شبكة تنشط في مجال ترويج الأقراص المُخدّرة بكل من جهات الجيارة سيدي حسين والعقبة وحدائق المنزه بتونس العاصمة، وتمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية المُعمقة التي أمكن من خلالها التعرف على كامل عناصر الشبكة.





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وأوضحت انّه تمّ أول أمس الاربعاء (24 جانفي الجاري)، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 القيام بعدد من المُداهمات المتزامنة، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من بين عناصر الشبكة، وحجز حوالي 15 ألف قُرص مُخدّر نوع "اكستازي" وحوالي 300غ من مخدر "الكوكايين" و4 صحون تحمل أثار المُخدر المذكور



وأضافت أنه تم كذلك حجز 3 آلات وزن الكترونيّة مُختلفة الأحجام وآلة لعدّ النقود وحاسوب محمول ومبلغ مالي يقدر بـ 44 ألف دينار ، الى جانب 4 أسلحة بيضاء وسيّارتان ودراجة نارية كانت تستغلها عناصر الشبكة في تنقلاتها لترويج المخدّرات المذكورة.



وأكّدت الوزارة ، أنّه بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بجميع المظنون فيهم وإدراج 4 أشخاص شملتهم الأبحاث بالتفتيش، مشيرة الى أن المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم والأبحاث جارية على صعيد الادارة الفرعية لمُكافحة المخدرات.

وأوضحت انّه تمّ أول أمس الاربعاء (24 جانفي الجاري)، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 القيام بعدد من المُداهمات المتزامنة، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من بين عناصر الشبكة، وحجز حوالي 15 ألف قُرص مُخدّر نوع "اكستازي" وحوالي 300غ من مخدر "الكوكايين" و4 صحون تحمل أثار المُخدر المذكوروأضافت أنه تم كذلك حجز 3 آلات وزن الكترونيّة مُختلفة الأحجام وآلة لعدّ النقود وحاسوب محمول ومبلغ مالي يقدر بـ 44 ألف دينار ، الى جانب 4 أسلحة بيضاء وسيّارتان ودراجة نارية كانت تستغلها عناصر الشبكة في تنقلاتها لترويج المخدّرات المذكورة.وأكّدت الوزارة ، أنّه بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بجميع المظنون فيهم وإدراج 4 أشخاص شملتهم الأبحاث بالتفتيش، مشيرة الى أن المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم والأبحاث جارية على صعيد الادارة الفرعية لمُكافحة المخدرات.