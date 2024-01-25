مهرجان الأغنية التونسية 2024: دورة استثنائية محورها "المقاومة الفلسطينية" من 14 إلى 16 مارس 2024

ستكون الدورة 22 لمهرجان الاغنية التونسية التي ستقام أيام 14 و15 و16 مارس 2024، دورة استثنائية محورها "المقاومة الفلسطينية".



وقد أعلنت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيّة في بلاغ لها اليوم، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 22 لمهرجان الاغنية التونسية التي ستنتظم بالشراكة مع مؤسّسة مسرح الأوبرا، ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية وإدارة الموسيقى والرّقص، تحت إشراف وزارة الشّؤون الثّقافيّة.





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ودعت المؤسسة حسب البلاغ ، الرّاغبين في المشاركة إلى تقديم إنتاج جديد من أغان تجمع بين الابتكار والالتزام بالمضامين، وبينت أن الدّعوة مفتوحة للمسابقة حول الأغنية بمختلف تعبيراتها وأشكال تنفيذها والتي تمّ إنتاجها انطلاقا من 01 جانفي 2023 أو التّي في طور الإنجاز لا غير، على أن لا تتجاوز مدتها 4 دقائق على أقصى تقدير.

ويجب ان تتكون ملفات الترشح حسب نص البلاغ من:

‏1/ استمارة ترشح للمسابقة (4 صفحات) يقع تنزيلهما من الرّابط التّالي: httpss://bitly.ws/3aMNH مع تعميرها والإمضاء عليها (إمضاء معرف به ) لكل المتدخلين في العمل.

2/ ‏ Clé USB يحتوي علـــــــــــــــى :

3/ تسجيل للأغنية ( بروفة أو تسجيل نهائي)

‏4/ كلمات العمل على برمجية Word

5/ ‏سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومؤدي وموزع على برمجية Word لا تتجاوز 10 أسطر

6/ صور شمسية رقمية بجودة عالية لكل المتدخلين في العمل .

نوتة العمل تحتوي على كل التفاصيل التي تهم الإيقاع ، الوتريات (والتوافقات accords) على برمجية التدوين الموسيقي (كل البرمجيات مقبولةENCORE , MUSESCORE , FINAL, SIBELIUS .................).

وترسل الملفات باسم مهرجان الأغنية التونسية على العنوان التالي: المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمّد الخامس، 1002، تونس، ( مع اعتماد ختم البريد ) أو تودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة بمقرّها الكائن بالعنوان المذكور أعلاه في أجل أقصاه يوم الجمعة 20 فيفري 2024 بانتهاء التوقيت الإداري.

وكل ملف يرد بعد هذا التاريخ لا يؤخذ بعين الاعتبار.