محرز بوصيان: انجاز جوناتان الوريمي يبرهن على أنّ المستحيل ليس تونسيا





واضاف بوصيان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) " لقد فتح النجاح الذي حققه جوناتان الوريمي الباب أمام عديد الشبان من أبناء الجالية التونسية بالخارج بالخصوص للاتصال باللجنة الوطنية الأولمبية للتعبيرعن الرغبة في المشاركة في الألعاب المقبلة تحت الراية التونسية مشددا على " ان هذا الانجاز يعد تأكيدا من شبابنا يبرهن على أنّ المستحيل ليس تونسيا".



اشاد محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بتتويج الشاب جوناتان الوريمي بالميدالية الفضية في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2024 بكوريا الجنوبية مهنئا تونس بحضورها التاريخي والمتميز في المحفل الاولمبي الشتوي الاولمبي للشباب.واضاف بوصيان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) " لقد فتح النجاح الذي حققه جوناتان الوريمي الباب أمام عديد الشبان من أبناء الجالية التونسية بالخارج بالخصوص للاتصال باللجنة الوطنية الأولمبية للتعبيرعن الرغبة في المشاركة في الألعاب المقبلة تحت الراية التونسية مشددا على " ان هذا الانجاز يعد تأكيدا من شبابنا يبرهن على أنّ المستحيل ليس تونسيا".

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وبين ان تونس من خلال مشاركتها لأوّل مرّة في الألعاب الاولمبية الشتوية بثلاثة شبّان ( جوناتان الوريمي وبيّة مقراني وصوفي غربال ) وتتويج الوريمي في اختصاص الزلاجة بالميدالية الفضية تكون قد خطّت اسمها بحروف من ذهب في سجّل الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب .



واضاف " لقد جعلت المشاركة الأولي في تاريخ الالمبياد الشتوي للشباب تونس محطّ أنظار الإعلام العالمي بمختلف وسائله والذي نوّه بالإنجاز التونسي وبأبطالنا وفي مقدمتهم البطل جونأتان الوريمي مشيرا الى ان الشاب الوريمي لقي كلّ الدعم والعناية مثله مثل زميلتيه بيّة مقراني وصوفي غربال من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية واللجنة الأولمبية الدولية وذلك في نطاق برنامج الدعم والتكوين الذ أطلقته مؤسسة "نيو أوريغانو "الكورية بالتعاون مع جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية.

كما اوضح بوصيان في تصريحه لوكالة (وات) " نعمل الآن بالتعاون مع المؤسسة الكورية "نيو أريزان " والاتحاد الدولي للزلاجة على بعث مركز تدريب لاختصاص الزلاجة بتونس وسيؤمّن الاتحاد الدولي الدراسة الفنية اللازمة في المستقبل باعتبار ان أساس هاته اللعبة هو الإعداد البدني ثمّ يكون في مرحلة ثانية العمل على الثلوج.

واعرب بوصيان عن شكره وامتنانه لأبطال التزلج التونسيين المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية وفي مقدمتهم المتوج جوناتان الوريمي ولأوليائهم وكذلك للدعم الذي لقيه الوفد التونسي برئاسة محمد العادل زهرة من سفارة تونس بكوريا.



ويذكر ان اول تتويج لتونس في الاولمبياد الشتوي للشباب اقترن بانضمام تونس لثاني مرة في تاريخها لعضوية اللجنة الاولمبية الدولية ممثلة في شخص محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية الذي تم انتخابه في اكتوبر الماضي عضوا بالهيكل الاولمبي الدولي . وكان المرحوم محمد المزالي اول تونسي انضم لعضوية اللجنة الاولمبية الدولية.



وقد تولى محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية امس تسليم الميدالية الفضية للتونسي جوناتان الوريمي وهي أوّل ميدالية تحصل عليها تونس في تاريخ الالعاب في اول مشاركة لها.