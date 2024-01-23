ارتفاع رقم معاملات شركة "اسمنت قرطاج" بنسبة 18 بالمائة خلال سنة 2023

حققت شركة "اسمنت قرطاج" خلال سنة 2023، معاملات ناهزت 431 مليون دينار، أي بزيادة قدرت ب 18 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وفق بيانات نشاط الشركة نشرتها مؤخرا.



ويعزى هذا الارتفاع، إلى التطور الإيجابي لنشاط الاسمنت والركام، الذي مكن "اسمنت قرطاج"، من تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاسمنت في تونس.





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وتطورت معاملات الكنلكر، بنسبة 18 بالمائة، ويرجع ذلك أساسا، إلى ارتفاع المبيعات في السوق المحلية بنسبة 22 بالمائة، إلى 339 مليون دينار سنة 2023.





وفي ما يتعلق بسوق التصدير، تمكنت الشركة من الحفاظ على نفس مستوى رقم معاملاتها المسجل سنة 2022، أي 57 مليون دينار، رغم تراجعها بنسبة 34 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وذلك بسبب اضطرابات السوق الدولية.





كما تطور رقم معاملات نشاط المجاميع إيجابيا، بنسبة 27 بالمائة سنة 2023، مقارنة بسنة 2022، لينتقل من 17،668 مليون دينار إلى 22،411 مليون دينار





وتراجع رقم المعاملات لنشاط الخرسانة، بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 12،760 مليون دينار، مقابل 14،346 مليون دينار سنة 2022.





كما سجلت شركة "إسمنت قرطاج" انخفاضا في الديون، بنسبة 9،4 بالمائة، وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2023، لتناهز 345 مليون دينار.

