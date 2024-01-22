القصرين : إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص متهم بتعذيب قط حتى الموت

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإثنين ، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص متهم بتعذيب قط حتى الموت وأذنت بحفظ التهمة في حق إبنه القاصر المشارك معه في عملية التنكيل بالقط نظرا لعدم توفر الأركان القانونية وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي.وكان النووي ذكر سابقا لمكتب (وات) بالقصرين أن النيابة العمومية بالجهة ن أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمباشرة محضر عدلي موضوعه قتل وجرح حيوان على ملك الغير دون إلزام وسوء معاملة حيوان أهلي على الملأ وذلك بعد تداول مقطع فيديو صادم على شبكات التواصل الإجتماعي يوثق عملية تنكيل بقطّ وتعذيبه حتى الموت .