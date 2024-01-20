الاحتفاظ بشخص ظهر في مقطع فيديو بصدد تعذيب قطّ حتى الموت والعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنا (مصدر قضائي)

بعد تداول مقطع فيديو صادم على شبكات التواصل الإجتماعي يوثق عملية التنكيل بقطّ وتعذيبه حتى الموت، تولت النيابة العمومية بالقصرين فتح محضر عدلي والإذن لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة بمباشرة محضر عدلي موضوعه قتل وجرح حيوان على ملك الغير دون إلزام، وسوء معاملة حيوان أهلي على الملأ، وفق الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين رياض النويوي.





وأوضح النووي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به في هذه القضية والابقاء على ابنه القاصر، المشارك معه في عملية التنكيل بالقط، في حالة تقديم، مشيرا إلى أنه في صورة ثبوت التهمة ستطال المشتبه به عقوبة سجنية تتراوح بين سنة و5 سنوات أو خطية مالية لم يحدّدها علما بأن الأبحاث لاتزال متواصلة في هذه القضية .



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جدير بالذكر أن عملية تنكيل وتعذيب مرّوعة طالت مؤخرا قطّا حتى الموت بعد أن قام أحد الأشخاص بالقصرين، ويعمل صيدليا، رفقة أولاده بحجز القط داخل منزله وتحريض كلبين اثنين شرسين لمهاجمته وتعذيبه حتى الموت، وقد تم توثيق هذه العملية من قبل مرتكبيها في فيديو وتنزيله ونشره عبر شبكات التواصل الإجتماعي (فايسبوك، وتيك توك، وانستغرام) ما أثار استياء وغضب عدد هام من المواطنين من هذا التصرف اللاإنساني .