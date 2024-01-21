وقفة احتجاجية للإشادة بالموقف الرسمي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية و للمطالبة بوقف العدوان على غزة

نفذ صباح اليوم الأحد عدد من ممثلي الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وعدد من المواطنين للمرة الثالثة عشرة على التوالي وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بضفاف البحيرة للإشادة بالموقف الرسمي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأفاد عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري في تصريح ل"وات" خلال هذه الوقفة التي رفع فيها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بالاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ودعم القضية على غرار" كلنا فلسطين "و"المقاطعة مقاومة وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية و" غزة غزة رمز العزة " أن الموقف الثابت والداعم للرئيس التونسي قيس سعيد للقضية الفلسطينية يتجلى من خلال تصريحاته الداعية" الى تحرير فلسطين من النهر الى البحر علاوة على " استقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات التونسية.

وأبرز صلاح الدين المصري ان الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع كل أسبوع أمام السفارة الأمريكية وبصفة مستمرة تعد رسالة مفادها بان الدولة الأمريكية تعتبر "المسؤول الأول عن هذه الحرب البشعة " التي خلفت قرابة25 ألف شهيد وقرابة 70 ألف جريح .



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وأفاد صلاح الدين المصري بأن الوقفات الاحتجاجية تعد أحد أهم أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني وللتعبير عن الرفض لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

وقال المتحدث أن الوسيلة الأكثر نجاعة للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات الأمريكية في كل بقاع العالم باعتبارها البلد المنفذ و الداعم للعدوان الصهيوني عبر التاريخ .

وأكد صلاح الدين الماطري أن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع ستواصل تنظيم وقفات احتجاجية كل أسبوع أمام السفارة الأمريكية بتونس للدفاع عن القضية وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر المنقضي تجاوزت 24 الف شهيد وأكثر من 62 ألف مصاب .