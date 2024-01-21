كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 2024: برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة اليد، الجارية بمصر، والتي ستقام غدا الأحد:
المجموعة الأولى:
الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية
رواندا - زامبيا
المجموعة الأولى:
الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية
رواندا - زامبيا
الترتيب ن ل
الرأس الأخضر 4 2
الكونغو الديمقراطية 4 2
رواندا 0 2
زامبيا 0 2
المجموعة الثانية:
مصر - الكاميرون
غينيا - الكونغو
الترتيب ن ل
مصر 4 2
الكاميرون 2 2
غينيا 2 2
الكونغو 0 2
المجموعة الثالثة
الجزائر - المغرب
الغابون - ليبيا
الترتيب ن ل
الجزائر 4 2
المغرب 4 2
الغابون 0 2
ليبيا 0 2
المجموعة الرابعة:
تونس - أنغولا
نيجيريا - كينيا
الترتيب ن ل
تونس 4 2
أنغولا 4 2
نيجيريا 0 2
كينيا 0 2
يذكر أنّ بطولة الأمم الافريقية تعد بطولة ترشيحية لأولمبياد باريس 2024 و بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.
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