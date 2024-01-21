كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 2024: برنامج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة اليد، الجارية بمصر، والتي ستقام غدا الأحد:

المجموعة الأولى:

الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية

رواندا - زامبيا



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الترتيب ن ل

الرأس الأخضر 4 2

الكونغو الديمقراطية 4 2

رواندا 0 2

زامبيا 0 2



المجموعة الثانية:

مصر - الكاميرون

غينيا - الكونغو



الترتيب ن ل

مصر 4 2

الكاميرون 2 2

غينيا 2 2

الكونغو 0 2



المجموعة الثالثة

الجزائر - المغرب

الغابون - ليبيا



الترتيب ن ل

الجزائر 4 2

المغرب 4 2

الغابون 0 2

ليبيا 0 2





المجموعة الرابعة:

تونس - أنغولا

نيجيريا - كينيا



الترتيب ن ل

تونس 4 2

أنغولا 4 2

نيجيريا 0 2

كينيا 0 2



يذكر أنّ بطولة الأمم الافريقية تعد بطولة ترشيحية لأولمبياد باريس 2024 و بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.