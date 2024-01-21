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كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 2024: برنامج مباريات الجولة الثالثة

Publié le Dimanche 21 Janvier 2024 - 07:09 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة اليد، الجارية بمصر، والتي ستقام غدا الأحد:
المجموعة الأولى:
الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية
رواندا - زامبيا
...


الترتيب ن ل
الرأس الأخضر 4 2
الكونغو الديمقراطية 4 2
رواندا 0 2
زامبيا 0 2

المجموعة الثانية:
مصر - الكاميرون
غينيا - الكونغو

الترتيب ن ل
مصر 4 2
الكاميرون 2 2
غينيا 2 2
الكونغو 0 2

المجموعة الثالثة
الجزائر - المغرب
الغابون - ليبيا

الترتيب ن ل
الجزائر 4 2
المغرب 4 2
الغابون 0 2
ليبيا 0 2


المجموعة الرابعة:
تونس - أنغولا
نيجيريا - كينيا

الترتيب ن ل
تونس 4 2
أنغولا 4 2
نيجيريا 0 2
كينيا 0 2

يذكر أنّ بطولة الأمم الافريقية تعد بطولة ترشيحية لأولمبياد باريس 2024 و بطولة العالم 2025 التي ستقام بالشراكة بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.


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