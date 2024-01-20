المرصد الوطني للفلاحة: ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 47،2 بالمائة موفى شهر ديسمبر 2023

ناهزت عائدات زيت الزيتون 985،9 مليون دينار، خلال الشهرين الأولين من موسم 2023/2024 ( موفى شهر ديسمبر 2023)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47،2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023-2022، وفق نشرية شهر جانفي، الصادرة أمس الجمعة ، عن المرصد الوطني للفلاحة.



ومن حيث الكميات ، تراجعت صادرات زيت الزيتون بنسبة 13،6 بالمائة، لتصل إلى 39،1 ألف طن، بحسب المصدر ذاته.





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وارتفع متوسط ​​سعر التصدير، خلال الشهرين الأولين من موسم 2024/2023 ، بنسبة 70،3 بالمائة، أي 25،19 دينار/ كلغ، مقابل 14،79 دينار/ كلغ، المسجل خلال نفس الفترة من الموسم الفارط .

