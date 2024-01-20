Babnet

المرصد الوطني للفلاحة: ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 47،2 بالمائة موفى شهر ديسمبر 2023

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 16:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ناهزت عائدات زيت الزيتون 985،9 مليون دينار، خلال الشهرين الأولين من موسم 2023/2024 ( موفى شهر ديسمبر 2023)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47،2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023-2022، وفق نشرية شهر جانفي، الصادرة أمس الجمعة ، عن المرصد الوطني للفلاحة.

ومن حيث الكميات ، تراجعت صادرات زيت الزيتون بنسبة 13،6 بالمائة، لتصل إلى 39،1 ألف طن، بحسب المصدر ذاته.

...

وارتفع متوسط ​​سعر التصدير، خلال الشهرين الأولين من موسم 2024/2023 ، بنسبة 70،3 بالمائة، أي 25،19 دينار/ كلغ، مقابل 14،79 دينار/ كلغ، المسجل خلال نفس الفترة من الموسم الفارط .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280753


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Algérie CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024 (2-2)
 CAN_2024  18:00 Mauritanie CAN_2024 - Angola CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Tunisie CAN_2024 - Mali CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:27 Tunis
All Radio in One    
*.*.*