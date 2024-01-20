سليانة: تقدم أشغال بناء المسبح البلدي المغطى بنسبة 40 بالمائة

تقدمت اشغال بناء المسبح البلدي المغطى بمعتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة، بنسبة 40 بالمائة، وفق كاتب عام بلدية سليانة المكي الجبالي.

ورجح الجبالي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان يكون نسق انجاز الاجزاء المتبقية "أسرع"، بعد ان انجز الجزء الاكثر تعقيدا، وقدّر أن ينتهي المشروع ويصبح جاهزا خلال شهر جويلية القادم.



وبين بالمناسبة ان المشروع ممول من طرف وزارة الشباب والرياضة، بقيمة اعتمادات تقدر ب7.4 مليون دينار، وتشرف على انجازه وزارة التجهيز والإسكان ممثلة في الإدارة الجهوية للتجهيز، ليحال بعد انجازه إلى بلدية سليانة.



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وذكر أنه تم إعطاء الإذن الإداري للمقاول لانطلاق الأشغال في 17 أكتوبر 2019 تزامنا مع جائحة "كورونا" وهو ما عطل نسق انجازه.

وواكد الجبالي اهمية المشروع في تقديم الاضافة لمتساكني بلدية سليانة، خاصة وان مدينة سليانة تفتقر إلى فضاءات ترفيهية، وهو ما جعل مصالح البلدية تسعى إلى توفير مثل هذه الفضاءات من خلال تهيئة مناطق خضراء أو الساحات أو من خلال تجميل مداخل المدن، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2023 تحسين استخلاصات البلدية، لتمكينها من الاستقلالية، حتى تساهم في انجاز المشاريع، على ان تكون سنة 2024، سنة انجاز المشاريع المعطلة واستحثاث نسق انجازها.