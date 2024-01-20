كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 2024:(حصيلة الجولة الثانية): تاهل 7 منتخبات للدور ربع النهائي والبطاقة الثامنة بين غينيا و الكامرون

ضمنت سبعة منتخبات وهي الرأس الأخضر والكونغو الكونغو الديمقراطية ( المجموعة الاولى) ( 4 نقاط) ومصر( المجموعة الثانية) (4 نقاط والجزائر والمغرب ( المجموعة الثالثة) ( 4 نقاط) وتونس وانغولا (المجموعة الرابعة) (4 نقاط) الى ربع نهائي كاس امم افريقيا 2024 فيما تبقى البطاقة الثامنة بين منتخبي الكامرون وغينيا عن المجموعة الثانية رغم ان حظوظ الثاني تبدو اوفر في التاهل .



في ما يلي كامل نتائج البطولة الافريقية للامم ، وترتيب كل المجموعات، بعد الجولة الثانية للبطولة:





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المجموعة الأولى:

الأربعاء 17 جانفي

الجولة الأولى

الكونغو الديمقراطية - زامبيا 40 - 21

الرأس الاخضر - رواندا 52 - 27





الجمعة 19 جانفي

الجولة الثانية

رواندا - الكونغو الديمقراطية 20 - 38

زامبيا - الرأس الأخضر 13 - 45



الترتيب ن ل

الرأس الأخضر 4 2

الكونغو الديمقراطية 4 2

رواندا 0 2

زامبيا 0 2





المجموعة الثانية:

الأربعاء 17 جانفي

الجولة الأولى

الكاميرون - الكونغو 25 - 21

مصر - غينيا 33 - 15

الجمعة 19 جانفي

الجولة الثانية

غينيا - الكاميرون 23 - 19

مصر - الكونغو 34 - 19



الترتيب ن ل

مصر 4 2

الكاميرون 2 2

غينيا 2 2

الكونغو 0 2



المجموعة الثالثة:

الأربعاء 17 جانفي

الجولة الأولى

الجزائر - الغابون 31 - 27

المغرب - ليبيا 30 - 25

الجمعة 19 جانفي

الجولة الثانية

ليبيا - الجزائر 19 - 34

الغابون - المغرب 25 - 33



الترتيب ن ل

الجزائر 4 2

المغرب 4 2

الغابون 0 2

ليبيا 0 2



المجموعة الرابعة:

الأربعاء 17 جانفي

الجولة الأولى

تونس - كينيا 59 - 18

نيجيريا - أنغولا 24 - 26

الجمعة 19 جانفي

الجولة الثانية

كينيا - أنغولا 20 - 48

تونس - نيجيريا 36 - 19



الترتيب ن ل

تونس 4 2

أنغولا 4 2

نيجيريا 0 2

كينيا 0 2

