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كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثانية

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:49 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فيما يلي كامل نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد الجارية بمصر، التي دارت اليوم الجمعة:

المجموعة الأولى:
رواندا - الكونغو الديمقراطية 20 - 38
...

زامبيا - الرأس الأخضر 13 - 45

المجموعة الثانية:
غينيا - الكاميرون 23 - 19
مصر - الكونغو 34 - 19

المجموعة الثالثة:
ليبيا - الجزائر 19 - 34
الغابون - المغرب 25 - 33

المجموعة الرابعة:
كينيا - أنغولا 20 - 48
تونس - نيجيريا 36 - 19


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