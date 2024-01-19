كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثانية

فيما يلي كامل نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد الجارية بمصر، التي دارت اليوم الجمعة:
المجموعة الأولى:
رواندا - الكونغو الديمقراطية 20 - 38
المجموعة الأولى:
رواندا - الكونغو الديمقراطية 20 - 38
زامبيا - الرأس الأخضر 13 - 45
المجموعة الثانية:
غينيا - الكاميرون 23 - 19
مصر - الكونغو 34 - 19
المجموعة الثالثة:
ليبيا - الجزائر 19 - 34
الغابون - المغرب 25 - 33
المجموعة الرابعة:
كينيا - أنغولا 20 - 48
تونس - نيجيريا 36 - 19
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