كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثانية

فيما يلي كامل نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد الجارية بمصر، التي دارت اليوم الجمعة:



المجموعة الأولى:

رواندا - الكونغو الديمقراطية 20 - 38



...



زامبيا - الرأس الأخضر 13 - 45



المجموعة الثانية:

غينيا - الكاميرون 23 - 19

مصر - الكونغو 34 - 19



المجموعة الثالثة:

ليبيا - الجزائر 19 - 34

الغابون - المغرب 25 - 33



المجموعة الرابعة:

كينيا - أنغولا 20 - 48

تونس - نيجيريا 36 - 19