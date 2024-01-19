بنزرت: المصادقة على استكمال انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة تناهز 5.8 ملايين دينار

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة اليوم الخميس بمقر الولاية، على إستكمال إنجاز جملة من المشاريع العمومية بكلفة مالية تناهز 5.8 ملايين دينار.

وبينت رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجمل المشاريع والبرامج المصادق عليها تندرج في اطار التوصيات المعلنة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الحهوي للتنمية والهادفة الى مزيد تأهيل البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، علاوة على توفير المرافق الخدماتية التي من شأنها القرب أكثر من المواطن والحفاظ على المناخ الاجتماعي والمهني والتنموي النشيط بالجهة ككل.

ولاحظت أن من بين ابرز البرامج المصادق عليها من قبل اللجنة اليوم، مشروع تهيئة السوق البلدي براس الجبل بكلفة 575 الف دينار، وتعزيز المنصة اللوجستية الخدماتية المتعلقة بالنظافة ببلدية بنزرت بكلفة 531 الف دينار، ومشروع الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بولاية بنزرت من قبل مصالح التجهيز بكلفة 1.9 مليون دينار، والختم النهائي لاشغال تأهيل سوق الجملة للخضر والغلال ببنزرت المموّل من قبل المجلس الجهوي للتنمية بكلفة 877 الف دينار، وتعهد وتجديد وتأهيل شبكة التسخين بكلية العلوم بجرزونة، والمصادقة على المخططات التقديرية السنوية لابرام الصفقات العمومية للسنة الجارية 2024 والخاصة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وبلدية ماطر، وارجاء النظر في بعض البرامج الى حين إتمام الإجراءات الواجبة بشأنها وعرضها لاحقا على الجلسة الدورية المقبلة للجنة.

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