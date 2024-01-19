رئيس الجمهورية يتسلم رسالة موجهة إليه من نظيره الموريتاني

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الذي سلمه رسالة موجّهة إليه من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني.



ومثّل هذا اللقاء، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، مناسبة عبّر من خلالها سعيد عن وقوف تونس الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الدائم لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.





كما أشاد رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات المتميّزة والصلات الحضارية المتجذّرة التي تجمع تونس بموريتانيا ، مستحضرا محطات من التاريخ المشترك للبلدين لاسيما وأن تونس كانت أول دولة اعترفت باستقلال موريتانيا في نوفمبر 1960.وجدّد رئيس الجمهورية، أثناء اللقاء، توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لزيارة تونس، معتبرا أن هذه الزيارة من شأنها أن تزيد من ترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وإعطاء دفع جديد لعلاقات الشراكة لا فقط في مجالات التعاون التقليدية، ولكن أيضا في قطاعات جديدة وواعدة على غرار الغاز والحديد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.ومثّل اللقاء، وفق ذات البلاغ، فرصة شدّد من خلالها رئيس الجمهورية على اعتزاز تونس ببعدها الإفريقي وحرصها على المساهمة الفاعلة في تطوير العمل المشترك وتعزيز فرص التشاور والتوافق بين الدول الإفريقية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة وأحلامها.من جانبه، أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، بأنه تم التطرق خلال اللقاء، الى التحديات الراهنة على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وخاصة التوترات المتصاعدة على المستوى العالمي في علاقة ب "حرب الإبادة" التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.وأكد في هذا السياق، تطابق وجهات النظر بين قائدي البلدين بخصوص القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، مضيفا أن اللقاء مثل فرصة للتباحث بشأن العلاقات الثنائية العريقة والمتجذرة وتباحث سبل تعزيزها.